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Власти рассказали, куда упали обломки украинской ракеты в Ростовской области

26 мая 2023, 08:11
Фото: mil.ru
Власти рассказали, куда упали обломки украинской ракеты в Ростовской области
В Ростовской области обломки сбитой украинской ракеты упали в поле, сообщили в правительстве региона.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в районе Морозовска благодаря системе ПВО сбили украинскую ракету. Глава области призывал всех сохранятьс спокойствие.

«Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет», — заявили в правительстве. Другой официальной информации о случившемся не поступало.

«Это провокация»: политолог Сухарь разъяснил цель удара ракетой ВСУ в Морозовске
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СМИ пишут, что ракету якобы могли запустить из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Вместе с этим политолог Сухарь разъяснил цель удара ракетой ВСУ в Морозовск. Материал читайте по ссылке.

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