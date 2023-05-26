Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в районе Морозовска благодаря системе ПВО сбили украинскую ракету. Глава области призывал всех сохранятьс спокойствие.
«Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет», — заявили в правительстве. Другой официальной информации о случившемся не поступало.
СМИ пишут, что ракету якобы могли запустить из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».
Вместе с этим политолог Сухарь разъяснил цель удара ракетой ВСУ в Морозовск. Материал читайте по ссылке.