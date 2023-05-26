Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверяет, что угроза распространения огня отсутствует. В тушении уже задействовано почти сто человек и 21 единица спецтехники. Также на Вавилова выехали два экипажа спасателей ГОиЧС города и три цистерны с водой.