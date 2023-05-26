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Власти Ростова направила на тушение пожара 2 экипажа спасателей и 3 цистерны с водой

26 мая 2023, 15:13
Фото: МЧС России по Ростовской области
На место пожара в Ростове на улице Вавилова направили два дополнительных экипажа спасателей и три цистерны с водой
На место пожара в Ростове на улице Вавилова направили два дополнительных экипажа спасателей и три цистерны с водой, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Крупный пожар произошел в Ростове на улице Вавилова, 60. Там горит склад с пряжей. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверяет, что угроза распространения огня отсутствует. В тушении уже задействовано почти сто человек и 21 единица спецтехники. Также на Вавилова выехали два экипажа спасателей ГОиЧС города и три цистерны с водой.

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Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове выросла до 800 квадратных метров
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За ликвидацией огня на месте следит и замглавы администрации Ростова.

Напомним, движение транспорта на улице Вавилова решили ограничить на время тушения пожара.

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