Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Крупный пожар произошел в Ростове на улице Вавилова, 60. Там горит склад с пряжей. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Объявлен второй ранг пожара.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заверяет, что угроза распространения огня отсутствует. В тушении уже задействовано почти сто человек и 21 единица спецтехники. Также на Вавилова выехали два экипажа спасателей ГОиЧС города и три цистерны с водой.
За ликвидацией огня на месте следит и замглавы администрации Ростова.
Напомним, движение транспорта на улице Вавилова решили ограничить на время тушения пожара.