Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Мощный ливень обрушился на Ростове 26 мая. Стихий сопровождалась грозой, громом и градом размером с грецкий орех. Из-за ливня подтоплены оказались несколько домов и улиц, в городе образовались десятибалльные пробки.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 90 человек и 29 единиц спецтехники. Также еще 726 человек и 343 единицы техники находятся на дежурстве.
Напомним, в результате ливня в Ростове размыло улицу Тракторную.