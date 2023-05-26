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Во время ливня в Ростове на дежурство выставили 726 человек и 343 единицы техники

26 мая 2023, 17:44
Фото: 1MI
К ликвидации последствий непогоды в Ростове привлекли 726 человек

Во время ливня в Ростове на дежурство вышли 726 человек

К дежурству на время непогоды в Ростове привлекли 726 человек, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Мощный ливень обрушился на Ростове 26 мая. Стихий сопровождалась грозой, громом и градом размером с грецкий орех. Из-за ливня подтоплены оказались несколько домов и улиц, в городе образовались десятибалльные пробки.

Девятибалльные пробки сковали Ростов из-за ливня с градом 26 мая
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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 90 человек и 29 единиц спецтехники. Также еще 726 человек и 343 единицы техники находятся на дежурстве.

Напомним, в результате ливня в Ростове размыло улицу Тракторную.

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