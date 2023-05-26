Сам обвиняемый вину не признал. Он заверяет, что в тот злополучный день на месте преступления был и третий человек — брат убитого. Он забрал его домой, а обвиняемый тем временем уснул. Проснувшись, он увидел на своем теле следы крови, а на полу лежало тело собутыльника. Не долго думая, он отнес труп во двор и засыпал сеном.