Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Азовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. В октябре прошлого года он находился на втором этаже в коридоре своего дома, где распивал алкоголь с приятелем. Однако застолье не задалось, между мужчинами завязалась ссора. Не выдержав накала эмоций, обвиняемый выхватил у собутыльника трость и не менее 28 раз ударил его. Жертва упала, ударилась головой о ступени и пол, а позже скончалась.
Сам обвиняемый вину не признал. Он заверяет, что в тот злополучный день на месте преступления был и третий человек — брат убитого. Он забрал его домой, а обвиняемый тем временем уснул. Проснувшись, он увидел на своем теле следы крови, а на полу лежало тело собутыльника. Не долго думая, он отнес труп во двор и засыпал сеном.
О том, что все-таки тогда произошло, обвиняемый ничего не помнит, так как выпил четыре бутылки водки. Однако заверяет — убить друга он не мог.
Суд же мужчине поверил. Его признали виновным и отправили в колонию на восемь с половиной лет. Также во время отбывания наказания к нему будут применены принудительные меры медицинского характера.
Ранее сообщалось, что жителя в Ростове-на-Дону будут судить за жестокое убийство отца.