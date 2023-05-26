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Житель Ростовской области в пьяном угаре насмерть забил друга тростью

26 мая 2023, 18:28
Фото: 1MI
Житель Ростовской области забил собутыльника тростью, а его тело засыпал сеном
Житель Ростовской области забил собутыльника тростью, а его тело засыпал сеном, рассказали в пресс-службу судов региона.

Азовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. В октябре прошлого года он находился на втором этаже в коридоре своего дома, где распивал алкоголь с приятелем. Однако застолье не задалось, между мужчинами завязалась ссора. Не выдержав накала эмоций, обвиняемый выхватил у собутыльника трость и не менее 28 раз ударил его. Жертва упала, ударилась головой о ступени и пол, а позже скончалась.

Сам обвиняемый вину не признал. Он заверяет, что в тот злополучный день на месте преступления был и третий человек — брат убитого. Он забрал его домой, а обвиняемый тем временем уснул. Проснувшись, он увидел на своем теле следы крови, а на полу лежало тело собутыльника. Не долго думая, он отнес труп во двор и засыпал сеном.

О том, что все-таки тогда произошло, обвиняемый ничего не помнит, так как выпил четыре бутылки водки. Однако заверяет — убить друга он не мог.

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Суд же мужчине поверил. Его признали виновным и отправили в колонию на восемь с половиной лет. Также во время отбывания наказания к нему будут применены принудительные меры медицинского характера.

Ранее сообщалось, что жителя в Ростове-на-Дону будут судить за жестокое убийство отца.

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