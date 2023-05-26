Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Заявление передал в мае Виктор Шевченко, ответчиком помимо министерства выступает войсковая часть. В данный момент документы приняты к производству, а заседание состоится 21 июня.
Заявитель хочет возместить размер ущерба после автоаварии.
Donnews пишет, что в прошлом году произошло ДТП с участием истца и военной машины. Всего мужчина хочет теперь получить 1,6 миллиона рублей на ремонт автомобиля.
Ранее девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске.