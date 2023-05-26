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Житель в Ростовской области хочет засудить Минобороны из-за ДТП

26 мая 2023, 08:02
Фото: 1MI
Житель в Ростовской области хочет засудить Минобороны из-за ДТП
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать деньги с Минобороны, говорится в документах суда.

Заявление передал в мае Виктор Шевченко, ответчиком помимо министерства выступает войсковая часть. В данный момент документы приняты к производству, а заседание состоится 21 июня.

Заявитель хочет возместить размер ущерба после автоаварии.

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Donnews пишет, что в прошлом году произошло ДТП с участием истца и военной машины. Всего мужчина хочет теперь получить 1,6 миллиона рублей на ремонт автомобиля. 

Ранее девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске.

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