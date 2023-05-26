Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Канал со ссылкой на слова очевидцев пишет, что это мог быть дрон-камикадзе, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Говорится, что оказалось повреждено здание с телекоммуникационной вышкой на улице Морской.
Глава города Евгений Наумов написал в соцсетях, что оказались повреждены офисное здание и жилой дом. Медицинская помощь никому не потребовалась.
«На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего», — уточнил Наумов.
Он добавил, что в пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна.