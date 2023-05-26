rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Изображение материала

Жители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской

26 мая 2023, 05:13
Фото: 1mi
В Краснодаре здание на улице Морской могло получить повреждения из-за удара беспилотником, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал со ссылкой на слова очевидцев пишет, что это мог быть дрон-камикадзе, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Говорится, что оказалось повреждено здание с телекоммуникационной вышкой на улице Морской.

Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 мая
Узнать подробнее

Глава города Евгений Наумов написал в соцсетях, что оказались повреждены офисное здание и жилой дом. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего», — уточнил Наумов.

Он добавил, что в пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна.

Читайте также:
Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 маяВласти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами 19 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Атака здания#Атака Украины#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал дончан успокоиться после сбитой украинской ракеты 25 мая
Вчера, 20:16
В Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парня
Вчера, 14:43
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
Вчера, 14:18
В Ростове 25 мая на глазах прохожих обрушилась стена здания ПФР
Вчера, 14:09
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом
Вчера, 13:15
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03