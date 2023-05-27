Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:22
В пятницу, 26 мая, в городе выпало 20 миллиметров осадков. Сильный дождь сопровождался крупным градом.
От ростовчан поступило 23 сообщения: 13 — о подтоплениях, 10 — о падениях деревьев и крупных веток. К работе по откачке воды привлекли спасателей.
«Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 726 человек и 343 единицы техники. Это позволило полностью ликвидировать последствия всех 23 происшествий», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что спасатели откачали 1340 куб. литров воды.
Напомним, что из-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове.