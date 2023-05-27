rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Изображение материала

Более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая

27 мая 2023, 06:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону зарегистрировали 23 инцидента, которые связаны с неблагоприятной погодой.

В пятницу, 26 мая, в городе выпало 20 миллиметров осадков. Сильный дождь сопровождался крупным градом.

От ростовчан поступило 23 сообщения: 13 — о подтоплениях, 10 — о падениях деревьев и крупных веток. К работе по откачке воды привлекли спасателей.

Из-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове
Узнать подробнее

«Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 726 человек и 343 единицы техники. Это позволило полностью ликвидировать последствия всех 23 происшествий», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что спасатели откачали 1340 куб. литров воды.

Напомним, что из-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в Ростове.

Читайте также:
Из-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в РостовеУлицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыхаКоммунальный «фонтан» затопил улицу в Таганроге днем 18 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Потоп в Ростове#Погода Ростов#Затопило улицы
Подпишитесь
В огне и в воде оказался Ростов 26 мая
Вчера, 17:09
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00