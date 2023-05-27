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Еще 13 ростовчан попросили власти о помощи после ливня и града 26 мая

27 мая 2023, 10:40
Фото: 75.mchs.gov.ru
Еще 13 ростовчан попросили власти о помощи после ливня и града 26 мая
В Ростове еще 13 горожан попросили власти о помощи из-за ливней с градом, накрывших город 26 мая, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В субботу, 27 мая, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram, что диспетчерская служба к утру получила еще 13 сообщений от горожан, которым потребовалась помощь спасателей.

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Глава администрации уточнил, что большая часть заявок поступила от горожан, которым нужно откачать воду из их домов, пять заявок касались упавших деревьев и их ветвей, а двое местных жителей попросили прочистить ливневки.

Спасатели уже выехали, чтобы оказать помощь ростовчанам.

Напомним, штормовое предупреждение на территории Ростова будет действовать до конца суток 27 мая. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, град и ветер скоростью до 23 метров в секунду.

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