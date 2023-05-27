ФСБ: с начала СВО в Россию из Украины въехало более 3,5 миллиона граждан

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
С начала СВО прошел уже год и три месяца, за это время, по словам замдиректора погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова, в страну въехало свыше 3,5 миллиона граждан Украины.
В первую очередь приток переселенцев связывают с неблагоприятной ситуацией в зоне СВО, из-за которой люди вынуждены покидать свои дома и искать спокойное и комфортное место для повседневной жизни.
Кроме того, Кулишов отметил, что на приграничных территориях стали возникать угрозы военного характера, а именно провокации и диверсии. Поэтому в сложившихся обстоятельствах власти приняли решение нарастить оперативный и технический потенциал пограничных служб и создать систему фортификационных сооружений, позволяющих усилить контроль за территориями и обеспечить безопасность населения.
Напомним, ранее ученый Игорь Скурлатов предположил, что в Ростовскую область с переселенцами могли проникнуть и диверсанты.