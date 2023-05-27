ФСБ: с начала СВО в Россию из Украины въехало более 3,5 миллиона граждан

Кроме того, Кулишов отметил, что на приграничных территориях стали возникать угрозы военного характера, а именно провокации и диверсии. Поэтому в сложившихся обстоятельствах власти приняли решение нарастить оперативный и технический потенциал пограничных служб и создать систему фортификационных сооружений, позволяющих усилить контроль за территориями и обеспечить безопасность населения.