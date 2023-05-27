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Фура перевернулась после столкновения с «КамАЗом» в Ростовской области днем 26 мая

27 мая 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП произошло 26 мая на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo двигался по правой полосе дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «КамАЗ».

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«В результате столкновения автомобиль „Вольво“ перевернулся на левую сторону, а его водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются полицейскими.

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