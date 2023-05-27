Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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ДТП произошло 26 мая на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo двигался по правой полосе дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «КамАЗ».
«В результате столкновения автомобиль „Вольво“ перевернулся на левую сторону, а его водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняются полицейскими.
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