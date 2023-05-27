Киев просит ФРГ о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова-на-Дону

Ранее эксперт Вассерман рассказал, ради чего ВСУ запустили ракету по Морозовску 25 мая. По мнению депутата, сейчас перед правительством Украины стоит задача причинить как можно больше ущерба Российской Федерации, чтобы показать своим союзникам, что поддержка их деятельности и накачка страны оружием не является напрасной.