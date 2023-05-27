Киев просит ФРГ о поставке ракет Taurus, способных долететь до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Портал RT со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщил, что Киев отправил официальный запрос в Берлин, чтобы получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы и Ростова.
Хотя представитель канцлера отказался комментировать эти слухи, федеральное Минобороны подтвердила, что Украина намерена получить от Германии Taurus.
Согласно данным первоисточника, некоторые эксперты опасаются, что получение Киевом нового вооружения может привести неконтролируемой эскалации конфликта.
Ранее эксперт Вассерман рассказал, ради чего ВСУ запустили ракету по Морозовску 25 мая. По мнению депутата, сейчас перед правительством Украины стоит задача причинить как можно больше ущерба Российской Федерации, чтобы показать своим союзникам, что поддержка их деятельности и накачка страны оружием не является напрасной.