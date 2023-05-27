По предварительным данным, показатели средней месячной температуры превысят норму, а вот осадков будет около или ниже нормы. С 1 по 10 июня жителей Ростовской области ожидают дожди с грозами и ветром скоростью до 23 метров в секунду, такие метеорологические условия будут наблюдаться и оставшуюся часть месяца, но не будут иметь постоянного характера.