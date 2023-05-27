Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили порталу Rоstоv.ru, что июнь встретит жителей региона дождями, грозами и сильным ветром.
По предварительным данным, показатели средней месячной температуры превысят норму, а вот осадков будет около или ниже нормы. С 1 по 10 июня жителей Ростовской области ожидают дожди с грозами и ветром скоростью до 23 метров в секунду, такие метеорологические условия будут наблюдаться и оставшуюся часть месяца, но не будут иметь постоянного характера.
Первую декаду месяца температура воздуха ночью будет колебаться от +8 градусов на севере до +18 градусов в оставшейся части региона, а днем воздух будет прогреваться до +24…33 градусов.
В середине месяца температура составит от +15 до +20 градусов ночью и до +31 градуса днем. В последнюю декаду месяца все чаще будет держаться жара от +28 до +33 градусов.
Ранее ученые рассказали, какие районы Ростова-на-Дону являются наиболее жаркими.