rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Летняя жара накроет Ростовскую область не раньше середины июня 2023 года

27 мая 2023, 11:05
Фото: 1MI
Летняя жара накроет Ростовскую область не раньше середины июня 2023 года
Донские синоптики сделали прогноз о том, какая погода будет в Ростовской области в июне, об этом сообщили местные СМИ.

Синоптики Ростовского гидрометцентра сообщили порталу Rоstоv.ru, что июнь встретит жителей региона дождями, грозами и сильным ветром.

По предварительным данным, показатели средней месячной температуры превысят норму, а вот осадков будет около или ниже нормы. С 1 по 10 июня жителей Ростовской области ожидают дожди с грозами и ветром скоростью до 23 метров в секунду, такие метеорологические условия будут наблюдаться и оставшуюся часть месяца, но не будут иметь постоянного характера.

Синоптики рассказали о погоде в конце мая в Ростовской области
Узнать подробнее

Первую декаду месяца температура воздуха ночью будет колебаться от +8 градусов на севере до +18 градусов в оставшейся части региона, а днем воздух будет прогреваться до +24…33 градусов.

В середине месяца температура составит от +15 до +20 градусов ночью и до +31 градуса днем. В последнюю декаду месяца все чаще будет держаться жара от +28 до +33 градусов.

Ранее ученые рассказали, какие районы Ростова-на-Дону являются наиболее жаркими.

Читайте также:
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 маяВ Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погодыДо +28 градусов потеплеет в Ростовской области на выходных
#Надежда Пустяк#Погода в июне#Погода в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область
Подпишитесь
В огне и в воде оказался Ростов 26 мая
Вчера, 17:09
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00