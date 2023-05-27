Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В понедельник света не будет на улицах Закруткина, Мясникова, Советская, 13-я линия, 15-я линия, 17-я линия, 19-я линия, Мечникова. Во вторник обесточат улицы Инициативная, Стальского, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Лескова, Гомельская, Школьная, 40-я Линия, Тюхряева, переулки Клавишный и Агрономический.
В среду ограничения введут на улицах Миронова, 5-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова, проспекте Стачки. В четверг света не будет по улицам Мадояна, Доватора, Объединения и Чудная.
В пятницу это коснется улиц Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Профсоюзная, Разина, Ясная, переулков Квартальный и Силикатный.
Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.