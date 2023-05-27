rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Изображение материала

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 мая и по 4 июня

27 мая 2023, 04:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 29 мая по 4 июня, запланированы отключения электричества, которые коснутся множества улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Закруткина, Мясникова, Советская, 13-я линия, 15-я линия, 17-я линия, 19-я линия, Мечникова. Во вторник обесточат улицы Инициативная, Стальского, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Лескова, Гомельская, Школьная, 40-я Линия, Тюхряева, переулки Клавишный и Агрономический.

В среду ограничения введут на улицах Миронова, 5-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова, проспекте Стачки. В четверг света не будет по улицам Мадояна, Доватора, Объединения и Чудная.

Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством
Узнать подробнее

В пятницу это коснется улиц Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Профсоюзная, Разина, Ясная, переулков Квартальный и Силикатный.

Ранее стало известно, что Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричеством.

Читайте также:
Ростовский кафедральный собор может начать торговать электричествомМашиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричествомДва хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Нет света#Отключения света#Проблемы с электричеством
Подпишитесь
В огне и в воде оказался Ростов 26 мая
Вчера, 17:09
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00