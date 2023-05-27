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На набережной Ростова пройдет празднование Дня пограничника 27 и 28 мая

27 мая 2023, 11:54
Фото: rostovgazeta.ru
На набережной Ростова пройдет празднование Дня пограничника 27 мая
В Ростове на городской набережной отпразднуют День Пограничника, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что в выходные, 27 и 28 мая, на городской набережной Ростова пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине образования пограничных войск.

Так в субботу, 27 мая, около 18.00 мск рядом с памятником «Пограничникам всех поколений» проведут ритуал боевого расчета, в котором будут участвовать два катера.

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Кроме того, в воскресенье, 28 мая, в 10.30 мск пройдет праздничный митинг, в котором будут участвовать члены областной общественной организации ветеранов-пограничников «Граница», после него проведут концерт с патриотическими песнями.

Ранее на границе Ростовской области подорвался мужчина.

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