На набережной Ростова пройдет празднование Дня пограничника 27 и 28 мая

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Портал 1Rnd рассказал, что в выходные, 27 и 28 мая, на городской набережной Ростова пройдут праздничные мероприятия, посвященные годовщине образования пограничных войск.
Так в субботу, 27 мая, около 18.00 мск рядом с памятником «Пограничникам всех поколений» проведут ритуал боевого расчета, в котором будут участвовать два катера.
Кроме того, в воскресенье, 28 мая, в 10.30 мск пройдет праздничный митинг, в котором будут участвовать члены областной общественной организации ветеранов-пограничников «Граница», после него проведут концерт с патриотическими песнями.
Ранее на границе Ростовской области подорвался мужчина.