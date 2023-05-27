Подведены итоги Десятого Невского международного экологического конгресса

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В повестку конгресса традиционно включается обсуждение актуальных задач с привлечением представителей государственных структур, бизнеса, ученых и экспертов для решения острых экологических вопросов, передает nashgorod.ru.
Отметим, что НМЭК является основным государственным мероприятием в области экологии. Это событие имеет международное значение. К поиску решения глобальных проблем привлекаются специалисты из разных стран.
НМЭК-2023 был организован при поддержке Правительства России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Подготовительные мероприятия конгресса осуществлялись при участии Фонда Росконгресс. Официальным информационным партнером события в этом году выступил медиахолдинг 1MI.
В рамках своего обращения к участникам НМЭК вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о наращивании уникальных технических и технологических решений в России. Она отметила, что наша страна готова делиться этими компетенциями и экспортировать их. Однако обеспокоенность вызывает тот факт, что Запад использует экологию как инструмент экономического и политического давления. Это недопустимо. Россия открыта для диалога, но выступает против экологической дискриминации, подчеркнула Абрамченко.
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на полях конгресса обратила внимание, что у каждого народа, у населения каждого государства есть право на жизнь в здоровой окружающей среде, поскольку экологическая система Земли является единственной, глобальной и общей для всех. Если эта экосистема будет разрушена, то пострадает каждый.
Участниками юбилейного Невского международного экологического конгресса стали более 1,5 тысячи человек, включая представителей медиа. Количество делегатов в этом году было почти в два раза больше, чем в 2021 году.
На конгрессе присутствовали представители 52 иностранных государств и территорий, что обеспечило мероприятию международный статус.
В качестве главных экспертов НМЭК выступили ученые — около 100 специалистов. Из них более 50 — представители отечественных и зарубежных экологических организаций. Участниками также стали более 300 российских и зарубежных предпринимателей, представлявших более 150 предприятий.
Впервые в истории в рамках НМЭК прошел Молодежный день, ставший точкой притяжения более 2000 экологических и молодежных сообществ. В деловую программу мероприятия было включено участие более 100 спикеров.