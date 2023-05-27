Подведены итоги Десятого Невского международного экологического конгресса

В рамках своего обращения к участникам НМЭК вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о наращивании уникальных технических и технологических решений в России. Она отметила, что наша страна готова делиться этими компетенциями и экспортировать их. Однако обеспокоенность вызывает тот факт, что Запад использует экологию как инструмент экономического и политического давления. Это недопустимо. Россия открыта для диалога, но выступает против экологической дискриминации, подчеркнула Абрамченко.