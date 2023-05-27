Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Напомним, накануне в Интернете распространились слухи о том, что около 40 бойцов якобы самовольно покинули зону СВО на Донбассе, и в настоящий момент разыскиваются.
В данный момент донская полиция проверяет информацию о побеге, об этом сообщает издание 161.ру со ссылкой на пресс-службу МВД Ростовской области.
Напомним, что ростовское издание 1рнд со ссылкой на собственные источники заявило, что вся информация о побеге вооруженной группы из зоны СВО, которая накануне распространялась в соцсетях и Telegram-каналах, является фейком.
Ранее к двум годам колонии приговорили дезертира из Новочеркасска.