rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

Полиция Ростовской области проверит информацию о побеге дезертиров из ЛНР

27 мая 2023, 16:01
Фото: syria.mil.ru
В Ростовской области силовики ведут поиски 39 дезертиров из ЛНР
В Ростовской области силовики начали проверку данных о возможном побеге дезертиров из Лисичанска, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, накануне в Интернете распространились слухи о том, что около 40 бойцов якобы самовольно покинули зону СВО на Донбассе, и в настоящий момент разыскиваются.

В данный момент донская полиция проверяет информацию о побеге, об этом сообщает издание 161.ру со ссылкой на пресс-службу МВД Ростовской области.

Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян
Узнать подробнее

Напомним, что ростовское издание 1рнд со ссылкой на собственные источники заявило, что вся информация о побеге вооруженной группы из зоны СВО, которая накануне распространялась в соцсетях и Telegram-каналах, является фейком.

Ранее к двум годам колонии приговорили дезертира из Новочеркасска.

Читайте также:
Информация о розыске в Ростовской области сбежавших 39 дезертирах может быть фейкомНа донских судей могут завести дела, а в Новочеркасске отправился в колонию дезертирTelegram-каналы заявили о розыске на Дону сбежавших из ЛНР вооруженных бойцов
#Надежда Пустяк#Поиск#Происшествие#Спецоперация#Дезертиры#Военнослужащие#Армия#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#ЛНР#Донбасс#18+
Подпишитесь
Ростовскую область ждет жаркое лето, пока в Ростове из-за грозы падают деревья
Сегодня, 16:45
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00