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Ростовчане заявили о возможном поджоге машины с ларьком в ночь на 27 мая

27 мая 2023, 07:02
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом сгорели автомобиль и торговый ларек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что перед пожаром слышали разговоры двух пьяных людей, а после раздался звук сильного удара. По их словам, было похоже, что разбилось стекло.

«Ларек и машину могли поджечь. После возгорания пара быстро ушла», — написала автор.

Отмечается, что овощной ларек и автомобиль тушили очевидцы подручными средствами.

Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
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«Он уже горел, но сейчас с концами», — написали пользователи в комментариях. Официальной информации о пожаре и возможных причинах не поступало.

Ранее стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове.

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