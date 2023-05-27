Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Местные жители рассказали, что перед пожаром слышали разговоры двух пьяных людей, а после раздался звук сильного удара. По их словам, было похоже, что разбилось стекло.
«Ларек и машину могли поджечь. После возгорания пара быстро ушла», — написала автор.
Отмечается, что овощной ларек и автомобиль тушили очевидцы подручными средствами.
«Он уже горел, но сейчас с концами», — написали пользователи в комментариях. Официальной информации о пожаре и возможных причинах не поступало.
Ранее стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове.