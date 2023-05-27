Так с 1 по 10 июня жителям Ростовской области стоит быть готовыми к дождям, грозам и штормовому ветру скоростью до 23 метров в секунду, которые будут сопровождаться температурой от +24 до +33 градусов. Несмотря на это, ночью будет по-прежнему прохладно.