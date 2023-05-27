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Ростовскую область ждет жаркое лето, пока в Ростове из-за грозы падают деревья

27 мая 2023, 16:45
Фото: 1MI
Ростовскую область ждет жаркое лето, пока в Ростове из-за грозы падают деревья
В Ростовской области прогнозируют жаркий и засушливый июнь, пока Украина просит новые ракеты для обстрела приграничных регионов России, а в Ростове из-за непогоды падают деревья.

Последствия неправильной парковки

В субботу, 27 мая, в сети «ВКонтакте» появились сообщения от жителей Ростова-на-Дону, которые стали свидетелями падения дерева на улице Павленко.

По словам очевидцев, в дерево попала молния, после чего ствол треснул, и растение рухнуло на припаркованный рядом с ним автомобиль Lada Granta.

Фото: Это Ростов

По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал, только машина получила механические повреждения.

Кроме этого случая в Ростове насчитали еще более 20 происшествий, которые стали последствиями шторма, накрывшего город накануне.

Из холода и дождей в жару

Синоптики Ростовского гидрометцентра представили прогноз, согласно которому июнь встретит дончан обильными дождями, грозами и прохладой в первую декаду месяца.

Метеорологи рассказали, что в июне температура воздуха будет выше средних показателей, а вот осадков будет меньше обычного, несмотря на предсказанные дожди.

Фото: 1MI

Так с 1 по 10 июня жителям Ростовской области стоит быть готовыми к дождям, грозам и штормовому ветру скоростью до 23 метров в секунду, которые будут сопровождаться температурой от +24 до +33 градусов. Несмотря на это, ночью будет по-прежнему прохладно.

Однако к середине месяца воздух начнет прогреваться, и все чаще ночная температура воздуха будет держаться выше +15 градусов, а дневная — выше +29.

В последнюю декаду месяца регион окончательно охватит жара, и дневная температура не будет опускаться ниже +28…33 градусов.

Тревожные намерения

27 мая стало известно, что власти Украины обратились к правительству Германии, чтобы получить от них военную помощь в виде поставки новых боеприпасов — дальнобойных ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 километров. Это позволяет ракетам без труда долететь до Ростова-на-Дону и других городов на западе Ростовской области.

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Это вызывает определенные опасения у военных экспертов, которые предполагают, что поставка этих ракет способна увеличить напряженность конфликта.

При этом, согласно данным немецких СМИ, представитель канцлера ФРГ не стал комментировать или обсуждать слухи о просьбах Киева.

Официальной информации об этом пока не поступило, данные об этом будут уточняться.

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