«С сюрпризом»: в магазине Батайска заметили куклу в платье и с мужскими гениталиями

«Согласна с подписчицей, нам такие куклы не нужны. Я бы тоже вернула такую куклу», «В нашем детстве все куклы были бесполые», «Фу, какая она на лицо некрасивая, ещё и с сюрпризом», — прокомментировали фото батайчане. Среди них нашлись и те, кто выступил против продажи кукол с анатомически достоверными формами, поскольку маленьким детям, по их мнению, не стоит разбираться в отличиях мужского и женского тела.