«С сюрпризом»: в магазине Батайска заметили куклу в платье и с мужскими гениталиями

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Telegram-канал «Батайск Город» в субботу, 27 мая, поделился фотографиями местной жительницы, посетившей магазин в Западном Батайске. Женщина рассказала, что ее ребенка заинтересовала игрушка пупса, облаченного в ярко-голубое платье и повязку на голове с белым бантом. Неожиданностью стали только мужские гениталии куклы, которые скрывались под голубой юбкой.
«Когда достали из коробки, сказать, что были шокированы, это ничего не сказать. Куда смотрят владельцы магазинов? Нашим детям не нужно это! Ради наживы готовы продавать кукол-геев?», — возмутилась горожанка, добавив, что после возврата куклы продавцы магазина раздели скандальных кукол и стали выставлять их голышом. Правда, часть из них все еще осталась в голубых платьях.
«Согласна с подписчицей, нам такие куклы не нужны. Я бы тоже вернула такую куклу», «В нашем детстве все куклы были бесполые», «Фу, какая она на лицо некрасивая, ещё и с сюрпризом», — прокомментировали фото батайчане. Среди них нашлись и те, кто выступил против продажи кукол с анатомически достоверными формами, поскольку маленьким детям, по их мнению, не стоит разбираться в отличиях мужского и женского тела.
«Вы обратили их внимание, и они оперативно исправили…раздели. теперь это пупсик-мальчик», — успокоили впечатлительную горожанку комментаторы, добавив, что вряд ли владельцы магазина допустили ошибку с куклами намеренно, поскольку никто не проверяет каждую коробку с товаром при приемке.