Источник со ссылкой на данные следствия сообщил, что Золотареву подозревают в получении вознаграждения за воздействие на своих коллег и подчиненных, чтобы те выносили «правильные» решения по делам взяткодателей. Издание уточняет, что, по их данным, в ходе обысков дома Золотаревой силовики изъяли денежные средства и украшения.