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Стали известны обвинения, которые предъявили ростовским судьям на заседании ВККС

27 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
Стали известны обвинения, которые предъявили ростовским судьям после заседания ВККС
На заседании ВККС рассказали, в чем именно подозревают бывшего председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву и ее коллег, подробности сообщили в СМИ.

Напомним, в пятницу, 26 мая, стало известно, что ВККС одобрила инициативу о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко, поступившую от главного управления Следкома России.

Портал «Право.ру» сообщает, что в день заседаний коллегии судей Елене Золотаревой и Татьяне Юровой якобы предъявили обвинения в нескольких эпизодах получения взяток.

Источник со ссылкой на данные следствия сообщил, что Золотареву подозревают в получении вознаграждения за воздействие на своих коллег и подчиненных, чтобы те выносили «правильные» решения по делам взяткодателей. Издание уточняет, что, по их данным, в ходе обысков дома Золотаревой силовики изъяли денежные средства и украшения.

Сама подозреваемая на заседании не присутствовала, а ее представитель убеждал членов комиссии отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Золотаревой.
Адвокат настаивал, что обстоятельства неверно квалифицировали.

Уголовное дело могут завести против экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой
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С ним согласился и представитель Татьяны Юровой, который убеждал, что доказательств по делу недостаточно.

Что касается обвинения в отношении Георгия Бондаренко, то его также подозревают, дескать, в вынесении решения, благодаря которому удалось заменить оставшуюся часть наказания подсудимого, пишут СМИ.

Эта информация пока не получила официального подтверждения в ВККС или других официальных источниках, данные уточняются.

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