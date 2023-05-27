Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, в пятницу, 26 мая, стало известно, что ВККС одобрила инициативу о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко, поступившую от главного управления Следкома России.
Портал «Право.ру» сообщает, что в день заседаний коллегии судей Елене Золотаревой и Татьяне Юровой якобы предъявили обвинения в нескольких эпизодах получения взяток.
Источник со ссылкой на данные следствия сообщил, что Золотареву подозревают в получении вознаграждения за воздействие на своих коллег и подчиненных, чтобы те выносили «правильные» решения по делам взяткодателей. Издание уточняет, что, по их данным, в ходе обысков дома Золотаревой силовики изъяли денежные средства и украшения.
Сама подозреваемая на заседании не присутствовала, а ее представитель убеждал членов комиссии отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Золотаревой.
Адвокат настаивал, что обстоятельства неверно квалифицировали.
С ним согласился и представитель Татьяны Юровой, который убеждал, что доказательств по делу недостаточно.
Что касается обвинения в отношении Георгия Бондаренко, то его также подозревают, дескать, в вынесении решения, благодаря которому удалось заменить оставшуюся часть наказания подсудимого, пишут СМИ.
Эта информация пока не получила официального подтверждения в ВККС или других официальных источниках, данные уточняются.