У границы Ростовской области из военной части в ДНР сбежали семь бывших заключенных

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:46
Вечером субботы, 27 мая, портал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в ДНР семь военнослужащих из числа бывших заключенных самовольно оставили службу и сбежали из воинской части в ДНР.
Сама часть находилась в районе Соледара, в 130 километрах от границы Ростовской области. Военные бежали, прихватив с собой оружие, однако трех из них задержали в районе Брянки, расположенной в ЛНР [прим. редакции — 90 километров от границы региона].
О местонахождении оставшихся четырех дезертиров ничего неизвестно. Официальной информации не поступало, данные уточняются.
Ранее стало известно, что донская полиция начала проверять информацию о побеге вооруженных военнослужащих из Лисичанска.