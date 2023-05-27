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У границы Ростовской области из военной части в ДНР сбежали семь бывших заключенных

27 мая 2023, 16:39
Фото: syria.mil.ru
У границы Ростовской области из военной части в ДНР сбежали семь заключённых
В 90 километрах от границы Ростовской области задержали трех бойцов, покинувших воинскую часть в ДНР, подробностями поделились СМИ.

Вечером субботы, 27 мая, портал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в ДНР семь военнослужащих из числа бывших заключенных самовольно оставили службу и сбежали из воинской части в ДНР.

Сама часть находилась в районе Соледара, в 130 километрах от границы Ростовской области. Военные бежали, прихватив с собой оружие, однако трех из них задержали в районе Брянки, расположенной в ЛНР [прим. редакции — 90 километров от границы региона].

Полиция Ростовской области проверит информацию о побеге дезертиров из ЛНР
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О местонахождении оставшихся четырех дезертиров ничего неизвестно. Официальной информации не поступало, данные уточняются.

Ранее стало известно, что донская полиция начала проверять информацию о побеге вооруженных военнослужащих из Лисичанска.

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