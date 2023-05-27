rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Изображение материала

Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва

27 мая 2023, 17:57
Фото: 1MI
Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва
Убитый на улице Мечникова ростовчанин, пришедший на помощь девушке, оказался выпускником училища олимпийского резерва и внуком чемпиона СССР по мотокроссу, подробностями о жизни Александра Коваленко рассказали донские СМИ.

Напомним, в четверг ночью, 25 мая, в Ростове произошло убийство. Неизвестный мужчина зарезал 20-летнего Александра Коваленко, который пришел на помощь девушке, ставшей объектом домогательств со стороны незнакомца. По факту происшествия завели уголовное дело, о ходе которого доложат председателю СК РФ.

Появился подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Портал Dondау со ссылкой на друзей жертвы описал Александра как участливого человека с обостренным чувством справедливости. Молодой человек был внуком многократной чемпионки СССР по мотокроссу Валентины Конобы и пошел по стопам прославленной родственницы, демонстрируя впечатляющие навыки в плавании, теннисе и гребле на байдарках. Александр успешно закончил училище олимпийского резерва и освоил профессию товароведа.

Он был единственным сыном семьи, и его родители пока не отошли от потрясения из-за потери своего ребенка, желающего построить собственную семью и завести детей.

Ранее в деле о гибели Александра Коваленко появился подозреваемый.

Читайте также:
Главе СКР Бастрыкину доложат про дело об убийстве молодого парня в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону назвали подробности ночного убийства 20-летнего парняВ пьяном угаре житель Ростовской области задушил знакомого и бросил тело в «заброшке»
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Убийство#Убийство парня#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовскую область ждет жаркое лето, пока в Ростове из-за грозы падают деревья
Сегодня, 16:45
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00