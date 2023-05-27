Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Напомним, в четверг ночью, 25 мая, в Ростове произошло убийство. Неизвестный мужчина зарезал 20-летнего Александра Коваленко, который пришел на помощь девушке, ставшей объектом домогательств со стороны незнакомца. По факту происшествия завели уголовное дело, о ходе которого доложат председателю СК РФ.
Портал Dondау со ссылкой на друзей жертвы описал Александра как участливого человека с обостренным чувством справедливости. Молодой человек был внуком многократной чемпионки СССР по мотокроссу Валентины Конобы и пошел по стопам прославленной родственницы, демонстрируя впечатляющие навыки в плавании, теннисе и гребле на байдарках. Александр успешно закончил училище олимпийского резерва и освоил профессию товароведа.
Он был единственным сыном семьи, и его родители пока не отошли от потрясения из-за потери своего ребенка, желающего построить собственную семью и завести детей.
Ранее в деле о гибели Александра Коваленко появился подозреваемый.