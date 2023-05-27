Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерва

Портал Dondау со ссылкой на друзей жертвы описал Александра как участливого человека с обостренным чувством справедливости. Молодой человек был внуком многократной чемпионки СССР по мотокроссу Валентины Конобы и пошел по стопам прославленной родственницы, демонстрируя впечатляющие навыки в плавании, теннисе и гребле на байдарках. Александр успешно закончил училище олимпийского резерва и освоил профессию товароведа.