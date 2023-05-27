Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
«RT» пишет, что Киев запросил крылатые ракеты Taurus, которые могут достигать Москвы с украинской границы. Это вызывает опасения некоторых экспертов о возможном нарастании напряженности из-за украинской стороны.
«Представитель канцлера Германии отказался комментировать такую заявку», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.