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Украина попросила у ФРГ ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону

27 мая 2023, 05:50
Фото: 1mi
Киев запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут пролететь 500 километров, а следовательно достать до Ростова, пишут СМИ.

«RT» пишет, что Киев запросил крылатые ракеты Taurus, которые могут достигать Москвы с украинской границы. Это вызывает опасения некоторых экспертов о возможном нарастании напряженности из-за украинской стороны.

Власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая
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«Представитель канцлера Германии отказался комментировать такую заявку», — сказано в сообщении. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти Морозовска сообщили о расследовании прилета украинской ракеты 25 мая. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Просьбы Украины#Новости СВО#Ракеты у ВСУ
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