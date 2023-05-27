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В Каменском района на трассе М-4 «Дон» перевернулся зерновоз 26 мая

27 мая 2023, 08:26
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
В Каменском района на трассе М-4 “Дон” перевернулся зерновоз 26 мая
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием зерновоза и тягача, пострадал один человек, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД региона.

В пятницу, 26 мая, около 15.30 мск на 919-м километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

По предварительной информации, 49-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом Kogel не справился с управлением грузовиком и столкнулся с попутным КамАЗ в составе полуприцепа НЕФАЗ.

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Столкновение было достаточной силы, чтобы КамАЗ перевернулся на левую сторону.

Сообщается, что в результате аварии водителю Volvo потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области водитель погиб в аварии с фурой.

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