В Каменском района на трассе М-4 “Дон” перевернулся зерновоз 26 мая

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В пятницу, 26 мая, около 15.30 мск на 919-м километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
По предварительной информации, 49-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом Kogel не справился с управлением грузовиком и столкнулся с попутным КамАЗ в составе полуприцепа НЕФАЗ.
Столкновение было достаточной силы, чтобы КамАЗ перевернулся на левую сторону.
Сообщается, что в результате аварии водителю Volvo потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростовской области водитель погиб в аварии с фурой.