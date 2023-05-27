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В Новочеркасске будут судить мужчину, облившего баннеры с участниками СВО краской

27 мая 2023, 08:11
Фото: Ростов Главный
В Новочеркасске будут судить мужчину, испортившего баннеры с участниками СВО краской
В Новочеркасске состоится суд над Иваном Чуриновым, который портил баннеры с портретами участников СВО краской, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов-на-кону» утром 27 мая объявил, что в Новочеркасске состоится суд над местным жителем, подозреваемым в дискредитации ВС РФ.

Сообщается, что дончанин Иван Чуринов в паре со своим приятелем намеренно искал и портил баннеры с портретами участников СВО, заливая их краской. Эти акты вандализма товарищи совершали в Ростове, Аксайском районе и Новочеркасске.

Сейчас в отношении Чуринова возбудили дело по статье публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Если его вина будет доказана, Чуринову может грозить до семи лет тюрьмы. Заседание по делу пройдет 31 мая.

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Авторы канала добавили, что после задержания вандал якобы раскаялся в содеянном и даже попросил отправить его в зону СВО для оказания медицинской помощи военным, однако после передумал.

Обращаем внимание на то, что информация пока не получила подтверждения в суде из-за временного отсутствия доступа к картотеке дел, данные уточняются.

Ранее ростовского студента из Крыма осудили за нацистские лозунги и призывы отвоевать полуостров.

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