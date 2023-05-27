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В пьяном угаре житель Ростовской области задушил знакомого и бросил тело в «заброшке»

27 мая 2023, 13:15
Фото: pxhere.com
В пьяном угаре житель Ростовской области задушил знакомого и бросил тело в «заброшке»

Житель Ростовской области предстанет перед судом за избиение и убийство собутыльника

В Ростовской области будут судить жителя Морозовска, который задушил знакомого в ходе пьяной ссоры, подробности дела рассказали в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В Ростовской области будут судить жителя Морозовска, который задушил знакомого в ходе пьяной ссоры, подробности дела рассказали в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следователи представили версию, согласно которой в марте 2023 года житель Морозовска, который находился в частном доме на улице Садовой в хуторе Малая Хлоповая, распивал алкоголь в компании 45-летнего знакомого. Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но вскоре подозреваемый напал на своего собутыльника, избивая его руками и ногами по туловищу и голове. Драка закончилась тем, что подозреваемый задушил знакомого и решил скрыть преступление.

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Житель Морозовска отнес тело в заброшенное здание и бросил его, а для родственников и знакомых придумал историю, которая обеспечила бы ему алиби.

Однако в ходе расследования подозреваемому не удалось подтвердить свое алиби, после чего он признался в содеянном и дал показания о произошедшем. Сейчас дончанин находится под стражей в ожидании рассмотрения дела в суде.

Ранее в Ростовской области задержали женщину, которая зарезала своего сожителя.

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