В пьяном угаре житель Ростовской области задушил знакомого и бросил тело в «заброшке»

Следователи представили версию, согласно которой в марте 2023 года житель Морозовска, который находился в частном доме на улице Садовой в хуторе Малая Хлоповая, распивал алкоголь в компании 45-летнего знакомого. Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но вскоре подозреваемый напал на своего собутыльника, избивая его руками и ногами по туловищу и голове. Драка закончилась тем, что подозреваемый задушил знакомого и решил скрыть преступление.