В Ростове 26 мая водитель Kia Rio насмерть сбил 18-летнюю девушку

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
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В пятницу, 26 мая, в 22.40 мск на улице Ленина, 125 в Ростове произошло смертельное ДТП.
26-летний водитель Kia Rio сбил 18-летнюю девушку, которая погибла на месте аварии от полученных травм до приезда медиков. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства трагедии.
Ранее в Ростовской области неизвестный водитель сбил маленького ребенка и сбежал с места аварии. Теперь его ищет полиция, а ГИБДД просят жителей Волгодонска о содействии, чтобы не дать виновнику аварии избежать ответственности за произошедшее.