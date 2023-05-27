В Ростове 26 мая водитель Kia Rio насмерть сбил 18-летнюю девушку

Ранее в Ростовской области неизвестный водитель сбил маленького ребенка и сбежал с места аварии. Теперь его ищет полиция, а ГИБДД просят жителей Волгодонска о содействии, чтобы не дать виновнику аварии избежать ответственности за произошедшее.