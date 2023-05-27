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В Ростове-на-Дону на машину упало дерево после удара молнией

27 мая 2023, 06:41
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в дерево попала молния, из-за чего оно рухнуло на автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, на улице Павленко в большое дерево ударила молния. Из-за этого растение рухнуло на припаркованную «Ладу Гранта».

О пострадавших во время падения дерева информации не поступало.

Более 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
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Напомним, что в Ростове насчитали 23 происшествия, которые связаны с неблагоприятной погодой. В пятницу выпало 20 миллиметров осадков, а дождь сочетался с крупным градом.

С материалом RostovGazeta о последствиях непогоды можно ознакомиться по ссылке.

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