Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:47
По словам горожан, на улице Павленко в большое дерево ударила молния. Из-за этого растение рухнуло на припаркованную «Ладу Гранта».
О пострадавших во время падения дерева информации не поступало.
Напомним, что в Ростове насчитали 23 происшествия, которые связаны с неблагоприятной погодой. В пятницу выпало 20 миллиметров осадков, а дождь сочетался с крупным градом.
С материалом RostovGazeta о последствиях непогоды можно ознакомиться по ссылке.