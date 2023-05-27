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В Ростове-на-Дону рассказали, когда завершится сезон дождей в мае

27 мая 2023, 04:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце мая город перестанет заливать дождями, сообщили в Гидрометцентре.

Ранее из-за осадков топило улицы города, а проблем добавлял выпавший град. Дождливой погода будет и на наступивших выходных, 27 и 28 мая. Максимальная температура составит 27 градусов.

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Осадки продолжатся и в понедельник, а ветер усилится до четырех метров в секунду. Дожди прекратятся во вторник и наступит облачная погода, но температура снизится до 25 градусов. 

В среду, 31 мая, прогнозируют аналогичные погодные условия. А в первый день лет снова начнутся дожди.

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