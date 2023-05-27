Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Ранее из-за осадков топило улицы города, а проблем добавлял выпавший град. Дождливой погода будет и на наступивших выходных, 27 и 28 мая. Максимальная температура составит 27 градусов.
Осадки продолжатся и в понедельник, а ветер усилится до четырех метров в секунду. Дожди прекратятся во вторник и наступит облачная погода, но температура снизится до 25 градусов.
В среду, 31 мая, прогнозируют аналогичные погодные условия. А в первый день лет снова начнутся дожди.