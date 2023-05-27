В Ростове на Западном в ночь на 27 мая сгорели ларек и иномарка

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В ночь на субботу, 27 мая, около 03.33 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в Ростове-на-Дону на улице проспекте Коммунистическом, 34/6.
Огонь охватил ларек площадью 12 квадратных метров, а также автомобиль Renault Logan площадь два «квадрата». Уже в 03.46 мск пожар был ликвидирован. К работам по тушению огня привлекли две единицы спецтехники и 10 пожарных.
Причина возгорания торговой точки и автомобиля в настоящий момент устанавливается.