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В Ростове на Западном в ночь на 27 мая сгорели ларек и иномарка

27 мая 2023, 07:15
Фото: 54.mchs.gov.ru
В Ростове на Западном в ночь на 27 мая сгорели ларек и иномарка
В Ростове на ЗЖМ в ночь на субботу, 27 мая, в пожаре сгорели ларек и иномарка, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В ночь на субботу, 27 мая, около 03.33 мск экстренные службы получили сигнал о пожаре в Ростове-на-Дону на улице проспекте Коммунистическом, 34/6.

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Огонь охватил ларек площадью 12 квадратных метров, а также автомобиль Renault Logan площадь два «квадрата». Уже в 03.46 мск пожар был ликвидирован. К работам по тушению огня привлекли две единицы спецтехники и 10 пожарных.

Причина возгорания торговой точки и автомобиля в настоящий момент устанавливается.

Накануне в Ростове произошел крупный пожар на складе пряжи на Вавилова, площадь огня достигла 800 квадратных метров. На тушение огня бросили силы сотни спасателей и более 20 единиц спецтехники.

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