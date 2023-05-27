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В Ростове полностью ликвидировали последствия грозы и града 27 мая

27 мая 2023, 17:01
Фото: 1MI
В Ростове с улиц города и домовладений откачали более 1,3 тысячи кубометров воды

В Ростове с улиц города и домовладений откачали более 1,3 тысячи кубометров воды

В Ростове полностью ликвидировали последствия непогоды, накрывшей город 26 мая, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что во время вчерашней непогоды на Ростов в виде ливня и града обрушились более 20 миллиметров осадков, которые привели к падению деревьев, подтоплению улиц, разрушению крыш некоторых домов и другим неблагоприятным последствиям.

В Ростове 26 мая град оставил без крыши над головой жильцов частного дома на Западном
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В работах по ликвидации последствий грозы задействовали около 730 человек с 343 единицами спецтехники. В общей сложности спасатели откачали с улиц Ростова и дворов частных домов более 1,3 тысячи кубометров воды.

Ранее в Ростове автомобилисты рассказали о том, насколько оказалась затоплена улица Оганова после грозы 26 мая.

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