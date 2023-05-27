В Ростове полностью ликвидировали последствия грозы и града 27 мая

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Глава администрации напомнил, что во время вчерашней непогоды на Ростов в виде ливня и града обрушились более 20 миллиметров осадков, которые привели к падению деревьев, подтоплению улиц, разрушению крыш некоторых домов и другим неблагоприятным последствиям.
В работах по ликвидации последствий грозы задействовали около 730 человек с 343 единицами спецтехники. В общей сложности спасатели откачали с улиц Ростова и дворов частных домов более 1,3 тысячи кубометров воды.
Ранее в Ростове автомобилисты рассказали о том, насколько оказалась затоплена улица Оганова после грозы 26 мая.