В Ростове полностью ликвидировали последствия грозы и града 27 мая

Глава администрации напомнил, что во время вчерашней непогоды на Ростов в виде ливня и града обрушились более 20 миллиметров осадков, которые привели к падению деревьев, подтоплению улиц, разрушению крыш некоторых домов и другим неблагоприятным последствиям.