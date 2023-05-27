rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

В Ростове водители пожаловались на забитые ливневки и утонувшие машины на Оганова

27 мая 2023, 08:45
Фото: Telegram-канал «Ростов Вкурсе»
В Ростове водители пожаловались на забитые ливневки и утонувшие машины на Оганова
После прошедших 26 мая в Ростове дождей жители жалуются на забитые ливневки и утопающие в воде автомобили на улице Оганова, видео появилось в городском Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Вкурсе» разместил видео автомобилиста, который проезжал по улице Оганова утром 27 мая.

По словам водителя, из-за нечищеных ливневок после вчерашних дождей на улице разлились огромные лужи, в которых тонут машины. На видео заметно, что автомобили действительно погружаются в воду до решетки радиатора.

Коммунальный «фонтан» затопил улицу в Таганроге днем 18 мая
Узнать подробнее

«Водосток забит с осени, и никому до него нет дела…», — сказано в сообщении.

«Опять номерами усеяно сие озеро», — пошутили ростовчане.

Ранее в Ростове ливень 26 мая спровоцировал более 20 происшествий.

Читайте также:
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливняИз-за ливня грязь со стройки затопила ЖК «Западная резиденция» в РостовеУлицы Ростова затопило дождями, а власти выбрали пляжи для летнего отдыха
#Надежда Пустяк#Происшествие#Погода в Ростове#Ливень в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ливневки в Ростове
Подпишитесь
В огне и в воде оказался Ростов 26 мая
Вчера, 17:09
Стала известна причина крупного пожара на складе с пряжей на Вавилова в Ростове
Вчера, 16:45
«Показ контрнаступления»: политолог разъяснил попытки ударов ВСУ под Ростовом
Вчера, 16:19
Казака из Азовского района задержали на Красной площади за фланкировку под Газманова
Вчера, 19:06
«Машины тонут в грязи»: улицу Тракторную размыло в Ростове из-за мощного ливня
Вчера, 15:00
В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»
25 мая 15:00