В Ростове водители пожаловались на забитые ливневки и утонувшие машины на Оганова

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Telegram-канал «Ростов Вкурсе» разместил видео автомобилиста, который проезжал по улице Оганова утром 27 мая.
По словам водителя, из-за нечищеных ливневок после вчерашних дождей на улице разлились огромные лужи, в которых тонут машины. На видео заметно, что автомобили действительно погружаются в воду до решетки радиатора.
«Водосток забит с осени, и никому до него нет дела…», — сказано в сообщении.
«Опять номерами усеяно сие озеро», — пошутили ростовчане.
Ранее в Ростове ливень 26 мая спровоцировал более 20 происшествий.