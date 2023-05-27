В Ростове врачи спасли жизнь мужчины с опасной болезнью поджелудочной железы

В итоге у мужчины выявили гнойное образование большой кисты размером более 15 сантиметров. Ростовчанина прооперировали, удалили отмершие ткани и поставили дренаж. Около месяца врачи боролись за жизнь пациента, спустя время он смог пойти на поправку.