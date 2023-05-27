В Ростове врачи спасли жизнь мужчины с опасной болезнью поджелудочной железы

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В пятницу, 26 мая, стало известно, что врачам отделения гнойной хирургии удалось спасти жизнь 33-летнему мужчину, который поступил в больницу с деструктивным панкреонекрозом. Эта заболевание, согласно открытым данным, является осложнением острого панкреатита, заключающимся в разрушении, самопереваривании, отмирании тканей поджелудочной железы.
Мужчина находился в очень тяжелом состоянии, жаловался на острые боли в животе, не мог есть из-за тошноты и страдал лихорадкой, стараясь облегчить свое состояние аптечными средствами.
В итоге у мужчины выявили гнойное образование большой кисты размером более 15 сантиметров. Ростовчанина прооперировали, удалили отмершие ткани и поставили дренаж. Около месяца врачи боролись за жизнь пациента, спустя время он смог пойти на поправку.
Ранее ростовский врач спасла мужчину с тромбом в сердце.