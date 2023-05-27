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В Ростовской области пенсионер нашел на дороге минометный снаряд

27 мая 2023, 11:37
Фото: Telegram-канал Don_Mash
В Ростовской области пенсионер нашел на дороге минометный снаряд
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области пенсионер нашел 120-миллиметровый минометный снаряд, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash объявил, что пожилой житель Матвеево-Курганского района на днях якобы нашел 120-миллиметровый минометный снаряд.

По предварительной информации, 61-летний мужчина находился между селами Новоандриановкой и Марьевкой, когда заметил на дороги снаряд для миномета. Дончанин немедленно позвонил в полицию, и вскоре к месту находки прибыли сотрудники ОМОН. Источник со ссылкой на спасателей утверждает, что внутри боеприпаса не было взрывателя. О том, как снаряд оказался на месте находки, ничего не известно.

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Обращаем внимание, что информация о находке боеприпаса пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные об обстоятельствах происшествия будут уточняться.

Напомним, за 2022 год на территории Ростовской области обнаружили более 360 мин и снарядов.

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