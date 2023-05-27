В Ростовской области пенсионер нашел на дороге минометный снаряд

По предварительной информации, 61-летний мужчина находился между селами Новоандриановкой и Марьевкой, когда заметил на дороги снаряд для миномета. Дончанин немедленно позвонил в полицию, и вскоре к месту находки прибыли сотрудники ОМОН. Источник со ссылкой на спасателей утверждает, что внутри боеприпаса не было взрывателя. О том, как снаряд оказался на месте находки, ничего не известно.