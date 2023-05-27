В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика 26 мая и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция МУ МВД России «Волгодонское» просит свидетелей и очевидцев ДТП о содействии, если у кого-то есть запись с видеорегистратора — ее просят предоставить в дежурную часть. Чтобы связаться с отделом ГИБДД, можно позвонить по телефонам 8(8639) 29-02-02, 8(8639) 27-75-84, 8(8639) 27-76-05 или по номеру 102.