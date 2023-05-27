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В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика 26 мая и скрылся с места ДТП

27 мая 2023, 09:56
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика 26 мая и скрылся с места ДТП
В Волгодонске ищут водителя, оставившего место аварии, и свидетелей ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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Дети

В пятницу, 26 мая, около 11.00 мск в районе улицы Пионерской, 140А в Волгодонске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Неустановленный автомобиль, предположительно, белого цвета сбил восьмилетнего мальчика, переходящего дорогу, и покинул место аварии.

Пострадавший мальчик сам обратился в больницу, где ему оказали разовую медпомощь и отпустили ребенка домой. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства ДТП и найти участника аварии.

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Госавтоинспекция МУ МВД России «Волгодонское» просит свидетелей и очевидцев ДТП о содействии, если у кого-то есть запись с видеорегистратора — ее просят предоставить в дежурную часть. Чтобы связаться с отделом ГИБДД, можно позвонить по телефонам 8(8639) 29-02-02, 8(8639) 27-75-84, 8(8639) 27-76-05 или по номеру 102.

Ранее в Ростове стало известно, какой приговор объявили байкеру без прав, сбившему двух девушек у ТЦ «Горизонт».

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