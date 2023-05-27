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Власти предупредили жителей Ростова-на-Дону о ливнях и граде 27 мая

27 мая 2023, 09:31
Фото: 1MI
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о ливнях и граде 27 мая
В субботу, 27 мая, Ростов-на-Дону может накрыть дождями и градом, об этом предупредил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации объявил, что ЕДДС Ростова получила еще 13 звонков с просьбой о помощи от местных жителей. Шести горожанам требуется помощь в откачке воды из дома, пятеро попросили убрать упавшие ветки и деревья, а двое — прочистить ливневую канализацию. Сейчас на места ЧС выехали спасатели для оказания помощи населению.

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Алексей Логвиненко добавил, что, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические явления сохранятся вплоть до конца суток 27 мая. Кроме того с 13.00 до 17.00 мск в Ростове может снова начаться дождь, который будет сопровождаться градом.

«Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове крупный град проломил крышу частного дома в Советском районе.

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