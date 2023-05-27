Власти предупредили жителей Ростова-на-Дону о ливнях и граде 27 мая

Глава администрации объявил, что ЕДДС Ростова получила еще 13 звонков с просьбой о помощи от местных жителей. Шести горожанам требуется помощь в откачке воды из дома, пятеро попросили убрать упавшие ветки и деревья, а двое — прочистить ливневую канализацию. Сейчас на места ЧС выехали спасатели для оказания помощи населению.