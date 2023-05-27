Власти предупредили жителей Ростова-на-Дону о ливнях и граде 27 мая

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Глава администрации объявил, что ЕДДС Ростова получила еще 13 звонков с просьбой о помощи от местных жителей. Шести горожанам требуется помощь в откачке воды из дома, пятеро попросили убрать упавшие ветки и деревья, а двое — прочистить ливневую канализацию. Сейчас на места ЧС выехали спасатели для оказания помощи населению.
Алексей Логвиненко добавил, что, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические явления сохранятся вплоть до конца суток 27 мая. Кроме того с 13.00 до 17.00 мск в Ростове может снова начаться дождь, который будет сопровождаться градом.
«Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове крупный град проломил крышу частного дома в Советском районе.