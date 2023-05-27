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ВСУ обстреляли город в 60 километрах от границы Ростовской области

27 мая 2023, 14:06
Фото: Readovka
ВСУ обстреляли город в 60 километрах от границы Ростовской области

В небе над Мариуполем 27 мая сработали системы ПВО

Украина производит обстрел Мариуполя в 60 километрах от границы Ростовской области, об этом сообщили Telegram-каналы.

В субботу, 27 мая, в Telegram-каналах Readovka и «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили о полете ракет и работе систем ПВО в небе над Мариуполем.

По их сведения, системы ПВО предприняли попытку отразить атаку, но результат этого пока ни военкоррам, ни СМИ неизвестен. По предварительной информации, очевидцы заметили взрыв в районе железнодорожного вокзала, однако эти данные пока не получили подтверждения в официальных источниках и в пресс-службе МО РФ.

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На видео, появившихся на каналах, запечатлели черный след дыма, который по дуге пересекает пасмурное небо.

Данные об обстоятельствах инцидента и его последствиях уточняются.

Ранее власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами.

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