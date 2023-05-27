ВСУ обстреляли город в 60 километрах от границы Ростовской области

По их сведения, системы ПВО предприняли попытку отразить атаку, но результат этого пока ни военкоррам, ни СМИ неизвестен. По предварительной информации, очевидцы заметили взрыв в районе железнодорожного вокзала, однако эти данные пока не получили подтверждения в официальных источниках и в пресс-службе МО РФ.