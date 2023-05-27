ВСУ обстреляли город в 60 километрах от границы Ростовской области

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В субботу, 27 мая, в Telegram-каналах Readovka и «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили о полете ракет и работе систем ПВО в небе над Мариуполем.
По их сведения, системы ПВО предприняли попытку отразить атаку, но результат этого пока ни военкоррам, ни СМИ неизвестен. По предварительной информации, очевидцы заметили взрыв в районе железнодорожного вокзала, однако эти данные пока не получили подтверждения в официальных источниках и в пресс-службе МО РФ.
На видео, появившихся на каналах, запечатлели черный след дыма, который по дуге пересекает пасмурное небо.
Данные об обстоятельствах инцидента и его последствиях уточняются.
Ранее власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами.