В ростовском зоопарке рассказали, как встретят День защиты детей 1 июня. С 10.00 мск до 14.00 мск там состоится праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города. С 11.00 мск до 14.00 мск на территории зоопарка будут ходить ростовые куклы. Также предусмотрена работа интерактивных площадок, мастер-классов и ярмарки изделий ручной работы.