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Бесплатное мороженое получат дети в ростовском зоопарке 1 июня

28 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI
В ростовском зоопарке в День защиты детей будут раздавать бесплатное мороженое
В ростовском зоопарке в День защиты детей будут раздавать бесплатное мороженое, рассказали в пресс-службе учреждения.

В ростовском зоопарке рассказали, как встретят День защиты детей 1 июня. С 10.00 мск до 14.00 мск там состоится праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города. С 11.00 мск до 14.00 мск на территории зоопарка будут ходить ростовые куклы. Также предусмотрена работа интерактивных площадок, мастер-классов и ярмарки изделий ручной работы.

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В 13.00 мск посетители зоопарка смогут увидеть показательные кормления животных. Для юных ростовчан на площадке рядом с «сухим фонтаном» также организуют конкурс детского рисунка на асфальте.

Кроме того весь день детей в зоопарке будут угощать бесплатным мороженым.

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