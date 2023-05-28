Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В ростовском зоопарке рассказали, как встретят День защиты детей 1 июня. С 10.00 мск до 14.00 мск там состоится праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов города. С 11.00 мск до 14.00 мск на территории зоопарка будут ходить ростовые куклы. Также предусмотрена работа интерактивных площадок, мастер-классов и ярмарки изделий ручной работы.
В 13.00 мск посетители зоопарка смогут увидеть показательные кормления животных. Для юных ростовчан на площадке рядом с «сухим фонтаном» также организуют конкурс детского рисунка на асфальте.
Кроме того весь день детей в зоопарке будут угощать бесплатным мороженым.
Ранее в зоопарке Ростова сделали педикюр пожилому тигру Артему.