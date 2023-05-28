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Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК «Ростов» из-за Fan ID

28 мая 2023, 16:36
Фото: rostovgazeta.ru
Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК "Ростов" из-за технических сложностей
Болельщики пожаловались, что не могут попасть на матч ФК «Ростов» из-за технических сложностей, сообщил корреспондент RostovGazeta со стадиона.

Сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между клубами «Ростов» и «Ахмат». Игра является заключительной в сезоне для желто-синих. Игроки в честь этого надели на матч футболки с именами болельщиков.

Однако сами болельщики попасть на игру могут с большим трудом. Проблемы снова вызвал паспорт болельщика. Ранее, чтобы зайти на стадион, болельщику достаточно было предъявить QR-код из личного кабинета на Госуслугах. Однако сегодня гостей матча попросили также показать сами билеты, чтобы отсканировать штрих-код. У многих распечатанного с собой билета не оказалось.

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Болельщики назвали происходящее «цирком». Они удивились, почему никто не предусмотрел технические трудности перед столь важным матчем. На входе в стадион столпились огромные очереди. К моменту начала матча заполняемость стадиона едва составляет 10%.

Ранее ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах.

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