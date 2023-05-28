Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Сегодня на «Ростов-Арене» состоится матч между клубами «Ростов» и «Ахмат». Игра является заключительной в сезоне для желто-синих. Игроки в честь этого надели на матч футболки с именами болельщиков.
Однако сами болельщики попасть на игру могут с большим трудом. Проблемы снова вызвал паспорт болельщика. Ранее, чтобы зайти на стадион, болельщику достаточно было предъявить QR-код из личного кабинета на Госуслугах. Однако сегодня гостей матча попросили также показать сами билеты, чтобы отсканировать штрих-код. У многих распечатанного с собой билета не оказалось.
Болельщики назвали происходящее «цирком». Они удивились, почему никто не предусмотрел технические трудности перед столь важным матчем. На входе в стадион столпились огромные очереди. К моменту начала матча заполняемость стадиона едва составляет 10%.
Ранее ФК «Ростов» отменил тренировку из-за мяча, застревающего в лужах.