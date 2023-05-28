Однако сами болельщики попасть на игру могут с большим трудом. Проблемы снова вызвал паспорт болельщика. Ранее, чтобы зайти на стадион, болельщику достаточно было предъявить QR-код из личного кабинета на Госуслугах. Однако сегодня гостей матча попросили также показать сами билеты, чтобы отсканировать штрих-код. У многих распечатанного с собой билета не оказалось.