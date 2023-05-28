Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области задержана банда браконьеров. Их поймали на реке Большой Несветай у хутора Валовый. Позже выяснилось, что задержанными оказались четверо сотрудников районного отдела МВД.
При себе у них нашли 60 штук рыбы разных пород: шемаю, красноперку и уклея. Ущерб, который они нанесли природе, оценивается в 102 тысячи рублей.
По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», браконьерством полицейские занимались не в служебное время. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Их отстранили от исполнения служебных обязанностей и назначили проверку.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей.