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Браконьерами, пойманными в Ростовской области, оказались сотрудники местного МВД

28 мая 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали браконьеров, ими оказались сотрудники районного отдела МВД
В Ростовской области задержали браконьеров, ими оказались сотрудники районного отдела МВД, пишут Telegram-каналы.

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области задержана банда браконьеров. Их поймали на реке Большой Несветай у хутора Валовый. Позже выяснилось, что задержанными оказались четверо сотрудников районного отдела МВД.

При себе у них нашли 60 штук рыбы разных пород: шемаю, красноперку и уклея. Ущерб, который они нанесли природе, оценивается в 102 тысячи рублей.

Браконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы
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По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», браконьерством полицейские занимались не в  служебное время. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Их отстранили от исполнения служебных обязанностей и назначили проверку.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей.

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