Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Через Ростова начали курсировать три новые поезда в Крым. Они начинают свой путь в Москве и идут до Керчи и Феодосии. Первые отправления были запущены 26 мая.
Так, из Москвы в Керчь будет идти купейный поезд Таврия №159/160. Два других поезда с маршрутом «Москва — Феодосия» станут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между городами. Это одноэтажный состав №161/162 и двухэтажный 163/164.
До 19 июня поезда будут курсировать по датам ежедневно или через день, а с 19 июня — только ежедневно.
Ранее между Ростовом и Махачкалой запустили новый поезд.