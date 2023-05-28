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Через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая

28 мая 2023, 14:03
Фото: 1MI
Через Ростов будут курсировать новые поезда в Крым
Через Ростов будут курсировать новые поезда в Крым, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Через Ростова начали курсировать три новые поезда в Крым. Они начинают свой путь в Москве и идут до Керчи и Феодосии. Первые отправления были запущены 26 мая.

Так, из Москвы в Керчь будет идти купейный поезд Таврия №159/160. Два других поезда с маршрутом «Москва — Феодосия» станут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между городами. Это одноэтажный состав №161/162 и двухэтажный 163/164.

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До 19 июня поезда будут курсировать по датам ежедневно или через день, а с 19 июня — только ежедневно.

Ранее между Ростовом и Махачкалой запустили новый поезд.

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