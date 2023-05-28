Так, из Москвы в Керчь будет идти купейный поезд Таврия №159/160. Два других поезда с маршрутом «Москва — Феодосия» станут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между городами. Это одноэтажный состав №161/162 и двухэтажный 163/164.