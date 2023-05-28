Пенсионерка рассказывает, что проживает со своей дочерью и взрослым внуком в доме на Нансена, 110 в Ростове. Этот дом, по ее словам, еще в 2003 году был признан аварийным. Тогда жителям обещали, что дом будут сносить и всех расселят. Потерпеть оставалось совсем немного.