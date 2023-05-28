Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Пенсионерка рассказывает, что проживает со своей дочерью и взрослым внуком в доме на Нансена, 110 в Ростове. Этот дом, по ее словам, еще в 2003 году был признан аварийным. Тогда жителям обещали, что дом будут сносить и всех расселят. Потерпеть оставалось совсем немного.
Собеседница вспоминает, что со временем из-за прогнивших труб в дом перестала поступать вода. Не было и канализации.
«А потом нам сказали, что для нашего расселения нет застройщика, который предоставил бы нам квартиры», — отмечает Евгения Нагайцева.
С 2014 года пенсионерка стала плотно заниматься вопросами улучшения условий проживания. Ведь, по ее словам, управляющей компании у дома на Нансена не было уже давно — участок под домом был изъят для нужд города.
«Куда только мы не обращались! Были суды, на которых нас пытались убедить, что наш дом на Нансена не аварийный», — вспоминает собеседница.
В итоге жалобы возымели свое действие. Семья даже получила постановление, обещающее, что их переселят в благоустроенное жилье.
Жилье сейчас предоставили. Только оно, по словам членов семьи, оказалось отнюдь не благоустроенным.
«Нам дали одну комнату в квартире дома на Ленина, 142. Причем в техпаспорте этого дома написано, что год постройки неизвестен», — подчеркивает Нагайцева.
Когда семья приехала ознакомиться с ожидаемым благоустроенным жильем, то пришла в ужас. Квартира на четвертом этаже оказалась неприемлемой для пенсионерки и инвалида третьей группы с больными ногами. И если наверх пожилая женщина поднялась с огромным трудом, то спуститься по лестнице сама уже не смогла. Помогали родные.
Само жилье тоже вызвало недоумение у семьи.
«Дело в том, что в квартире уже проживают люди. В одной комнате — три человека, и в другой — четыре. Плюс появимся еще и мы трое. Представляете, каково это жить вдесятером в одной квартире?» — возмущается пожилая женщина.
Собеседница подчеркивает, что на десять человек квартиры — одна кухонная плита, не говоря уже об одной кухне, один туалет и одна ванная комната.
«Здесь же развернуться негде. Тут можно только спать. А, учитывая, что у меня больные ноги, и я не могу ходить по лестнице, мне и вовсе придется не выходить из дома. Жить будто под домашним арестом», — ужасается пенсионерка.
Депутат Наталья Оськина подчеркивает, что помимо очевидного отсутствия комфорта для проживания, предоставление одной комнаты для взрослых разнополых членов семьи является очевидным нарушением гражданского и жилищного законодательства.
«Любопытно и то, что некоторых жителей на Нансена, 110 не трогают. Они так и продолжают жить в аварийном доме. А эту семью, видимо, решили выселить из-за постоянных жалоб пожилой женщины», — подчеркивает депутат.
Пенсионерка Евгения Нагайцева добавляет, что ей звонили приставы. Сообщали, что к понедельнику семья должна освободить жилье в доме на Нансена.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка переехала с дома на Кривошлыковском в многоэтажку без лифта и воды.