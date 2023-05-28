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ФК «Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3: 2 на домашнем поле

28 мая 2023, 18:07
Фото: rostovgazeta.ru
Трибуны перед матчем ФК "Ростов" и "Ахмат"
ФК «Ростов» победил в матче на домашней арене «Ахмат», игра завершилась со счетом 3:2.

На «Ростов Арене» сегодня состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат». Игра завершилась со счет 3:2 в пользу желто-синих.

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Счет 6-й минуте матча открыл Егор Голенков. Он же направил мяч в ворота противника на 11-й минуте. На 32-й и 40-й минутах матча гости сравняли счет. Однако гол Данилы Прохина на 73-й минуте позволил ростовчанам вырвать победу у противника.

Напомним, игроки ФК «Ростов» надели на матч с «Ахматом» футболки с именами болельщиков.

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