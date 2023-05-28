Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
На «Ростов Арене» сегодня состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат». Игра завершилась со счет 3:2 в пользу желто-синих.
Счет 6-й минуте матча открыл Егор Голенков. Он же направил мяч в ворота противника на 11-й минуте. На 32-й и 40-й минутах матча гости сравняли счет. Однако гол Данилы Прохина на 73-й минуте позволил ростовчанам вырвать победу у противника.
Напомним, игроки ФК «Ростов» надели на матч с «Ахматом» футболки с именами болельщиков.