Счет 6-й минуте матча открыл Егор Голенков. Он же направил мяч в ворота противника на 11-й минуте. На 32-й и 40-й минутах матча гости сравняли счет. Однако гол Данилы Прохина на 73-й минуте позволил ростовчанам вырвать победу у противника.