На матч игроки «Ростова» решили надеть особенные футболки. На них нанесены имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили на данный момент все домашние матчи чемпионата в этом сезоне.



«Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба!» — заявили в «Ростове».