Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сегодня в 19.00 состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат». Заключительная игра сезона для желто-синих пройдет на родной «Ростов-Арене».
На матч игроки «Ростова» решили надеть особенные футболки. На них нанесены имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили на данный момент все домашние матчи чемпионата в этом сезоне.
«Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба!» — заявили в «Ростове».
Также там добавили, что подготовили для болельщиков еще несколько сюрпризов.
Напомним, сегодня для болельщиков ФК «Ростов» сделают бесплатный проезд в общественном транспорте.