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Игроки ФК «Ростов» наденут на матч с «Ахматом» футболки с именами болельщиков

28 мая 2023, 13:14
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Игроки футбольного клуба "Ростов" решили надеть на матч "Ахматом" футболки с именами болельщиков
Игроки футбольного клуба «Ростов» решили надеть на матч «Ахматом» футболки с именами болельщиков, сообщили в пресс-службе желто-синих.

Сегодня в 19.00 состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат». Заключительная игра сезона для желто-синих пройдет на родной «Ростов-Арене».

На матч игроки «Ростова» решили надеть особенные футболки. На них нанесены имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили на данный момент все домашние матчи чемпионата в этом сезоне.

«Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба!» — заявили в «Ростове».

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Также там добавили, что подготовили для болельщиков еще несколько сюрпризов.

Напомним, сегодня для болельщиков ФК «Ростов» сделают бесплатный проезд в общественном транспорте.

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