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Иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть 50-летнюю женщину 27 мая

28 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI
Иномарка в Ростове на Космонавтов сбила насмерть пожилую женщину 27 мая
В Ростове произошло ДТП вечером 27 мая, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Трагедия произошла в 18:34 недалеко от дома №9 по улице Космонавтов. Тридцатилетний водитель двигался по дороге за рулем своей машины Mazda 6.

В это время дорогу стала перебегать 50-летняя женщина. При этом двигаться пешеходам в этом месте дороги было не разрешено. Водитель иномарки не успел среагировать и сбил женщину.

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В итоге женщина получила травмы от столкновения с автомобилем. Приехавшие медики не успели оказать помощь. Женщина умерла.

Ранее в Таганроге произошла авария, в которой пострадал юный велосипедист. Его сбила машина, которая ехала с мальчиком в попутном направлении, а затем резко повернула налево. Ребенок был доставлен в больницу.

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