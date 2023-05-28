Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Трагедия произошла в 18:34 недалеко от дома №9 по улице Космонавтов. Тридцатилетний водитель двигался по дороге за рулем своей машины Mazda 6.
В это время дорогу стала перебегать 50-летняя женщина. При этом двигаться пешеходам в этом месте дороги было не разрешено. Водитель иномарки не успел среагировать и сбил женщину.
В итоге женщина получила травмы от столкновения с автомобилем. Приехавшие медики не успели оказать помощь. Женщина умерла.
Ранее в Таганроге произошла авария, в которой пострадал юный велосипедист. Его сбила машина, которая ехала с мальчиком в попутном направлении, а затем резко повернула налево. Ребенок был доставлен в больницу.