Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
СМИ сообщили, что среду, 24 мая, из военной части в Соледаре в ДНР сбежали семь бойцов. Уточняется, что они могли направляться в Ростовскую область.
По информации ТАСС, все семь дезертиров являются бывшими заключенными. Военное расположение они, предположительно покинули с оружием. Скрываться они могли в КамАЗе или в пикапе Mitsubishi.
К настоящему моменту пять дезертиров задержаны. Их смогли найти в районе Брянки на территории ЛНР. Одного дезертира якобы убили товарищи. Еще одного бойца продолжают искать.
Официально поиски дезертиров не комментировали. Информация об инциденте уточняется.
Система ПВО сработала в Морозовске Ростовской области 25 мая в 22.00 мск. В городе сбили украинскую ракету.
Инцидент оперативно прокомментировали местные и региональные власти. Сообщается, что обломки ракеты упали в степи, вдалеке от населенных пунктов. Поэтому никто из местных жителей не пострадал. Удалось избежать и разрушений, и возгораний.
Сейчас по факту произошедшего проводится расследование. Власти Морозовска и губернатор Василий Голубев призвали местных жителей не поддаваться панике и напомнили, что военные продолжают выполнять свою работу.
СМИ сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой.
Ранее о необходимости начать уголовное преследование в отношении Золотаревой заявил глава Следкома России Александр Бастрыкин.
Помимо Золотаревой, уголовное дело могут возбудить и против зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.
Их подозревают в получении вознаграждения за принуждение своих коллег и подчиненных к вынесению «правильных» приговоров по делам взяткодателей. Дело приобрело большой общественный резонанс. По нему уже прошло несколько обысков в зданиях самих судов, а также дома у Золотаревой и Юровой. Там нашли драгоценности, люксовые вещи и 200 миллионов рублей наличных денег.
Официальных комментариев о расследование пока не поступало.