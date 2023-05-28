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Итоги недели: в Ростовской области ищут дезертира и сбивают вражеские ракеты

28 мая 2023, 15:53
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области с 22 по 28 мая

В Ростовской области ищут дезертира и сбивают вражеские ракеты

В Ростовской области продолжаются поиски сбежавшего из Соледара дезертира, тем временем в Морозовске система ПВО сбила украинскую ракету, а в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой могут возбудить уголовное дело.

Поиск дезертира

СМИ сообщили, что среду, 24 мая, из военной части в Соледаре в ДНР сбежали семь бойцов. Уточняется, что они могли направляться в Ростовскую область.

По информации ТАСС, все семь дезертиров являются бывшими заключенными. Военное расположение они, предположительно покинули с оружием. Скрываться они могли в КамАЗе или в пикапе Mitsubishi.

К настоящему моменту пять дезертиров задержаны. Их смогли найти в районе Брянки на территории ЛНР. Одного дезертира якобы убили товарищи. Еще одного бойца продолжают искать.

Официально поиски дезертиров не комментировали. Информация об инциденте уточняется.

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Работа ПВО в Морозовске

Система ПВО сработала в Морозовске Ростовской области 25 мая в 22.00 мск. В городе сбили украинскую ракету.

Инцидент оперативно прокомментировали местные и региональные власти. Сообщается, что обломки ракеты упали в степи, вдалеке от населенных пунктов. Поэтому никто из местных жителей не пострадал. Удалось избежать и разрушений, и возгораний.

Сейчас по факту произошедшего проводится расследование. Власти Морозовска и губернатор Василий Голубев призвали местных жителей не поддаваться панике и напомнили, что военные продолжают выполнять свою работу.

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Дело для судьи

СМИ сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой.

Ранее о необходимости начать уголовное преследование в отношении Золотаревой заявил глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Помимо Золотаревой, уголовное дело могут возбудить и против зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.

Их подозревают в получении вознаграждения за принуждение своих коллег и подчиненных к вынесению «правильных» приговоров по делам взяткодателей. Дело приобрело большой общественный резонанс. По нему уже прошло несколько обысков в зданиях самих судов, а также дома у Золотаревой и Юровой. Там нашли драгоценности, люксовые вещи и 200 миллионов рублей наличных денег.

Официальных комментариев о расследование пока не поступало.

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