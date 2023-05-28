Их подозревают в получении вознаграждения за принуждение своих коллег и подчиненных к вынесению «правильных» приговоров по делам взяткодателей. Дело приобрело большой общественный резонанс. По нему уже прошло несколько обысков в зданиях самих судов, а также дома у Золотаревой и Юровой. Там нашли драгоценности, люксовые вещи и 200 миллионов рублей наличных денег.