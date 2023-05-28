Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В воскресенье, 28 мая, в Ростове эвакуировали посетителей бизнес-центра «Лига Наций» на улице Суворова, 93. Правоохранительные органы оцепили здание. Однако проведенная специалистами проверка ничего опасного внутри не установила.
В каком режиме сейчас работает бизнес-центр, неизвестно. Официальных подробностей об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее в Батайске оказалась фейком информация о минировании колонии.