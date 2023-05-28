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Из-за сообщений о минировании в Ростове эвакуировали БЦ «Лига Наций» 28 мая

28 мая 2023, 15:13
Фото: 1MI
В Ростове полицейские эвакуировали бизнес-центр "Лига Наций" из-за сообщений о минировании
В Ростове полицейские эвакуировали бизнес-центр «Лига Наций» из-за сообщений о минировании, пишут Telegram-каналы.

В воскресенье, 28 мая, в Ростове эвакуировали посетителей бизнес-центра «Лига Наций» на улице Суворова, 93. Правоохранительные органы оцепили здание. Однако проведенная специалистами проверка ничего опасного внутри не установила.

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В каком режиме сейчас работает бизнес-центр, неизвестно. Официальных подробностей об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало.

Информация уточняется.

Ранее в Батайске оказалась фейком информация о минировании колонии.

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