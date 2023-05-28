Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
За последний месяц жители региона несколько раз слышали мощные хлопки, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке дрона-камикадзе, в Октябрьском районе в поле упал трехметровый дрон-разведчик, а в конце мая Украина пыталась атаковать один из аэродромов - в Морозовске, но вражеская ракета была перехвачена российской системой ПВО. Напряжение усиливают сообщения о передаче западными странами ВСУ все нового вооружения.
4 мая на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном неподалеку от поселка Киселевка в Красносулинском районе, произошел пожар. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о том, что пожар был спровоцирован взрывом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода. В результате произошел взрыв и конструкции загорелись. Пожар оперативно потушили до приезда спасателей. Ни жертв, ни пострадавших не было. Сооружениям был нанесен незначительный ущерб.
По факту произошедшего Следственный комитет начал свою проверку. При этом политолог Дмитрий Абросимов выразил мнение, что атака БПЛА строящейся площадки на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, а также случившиеся в то же время инциденты на Кубани, в Брянске являются демонстрацией Украиной контрнаступления.
Ранее Новошахтинский завод также подвергался атаке беспилотников, 22 июня 2022 года на заводе прогремел взрыв, после чего загорелся теплообменник на площади 50 квадратных метров. Огонь тушили около двух часов, никто не пострадал.
На следующий день, 5 мая, в соцсетях стали распространяться сообщения о найденном в поле в Октябрьском районе Ростовской области трехметрового дрона.
По предварительной версии, дрон мог служить разведывательным целям и прилетел с территории Украины. А его целью могла стать газораспределительная станция неподалеку от поселка Нижнедонского.
Спецслужбы изъяли БПЛА, чтобы изучить его и восстановить картину произошедшего.
Глава администрации Краснолучского сельского поселения Алексей Шаблий подтвердил крушение дрона в Ростовской области, он сообщил, что обломки БПЛА нашли тремя днями ранее и взрыва при его падении не было.
Спустя несколько дней, 7 мая, жителей Ростова испугали громкие хлопки в небе над городом. В популярных пабликах появились видео, на которых отчетливо слышно громкие звуки, напоминающие взрывы.
Хлопки люди услышали около 10.30 утра. Горожане сообщили, что в центральной части Ростова отчетливо прозвучали от трех до семи залпов. Люди стали делиться мнениями о происхождении звуков. Тогда многие предположили что хлопки могли быть связаны с репетицией парада Победы на Театральной площади.
Вечером о хлопках сообщили очевидцы на улице Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем. Люди рассказали, что после мощного звука в небе появился дым. Жители предположили, что сработала система ПВО. Однако в региональном правительстве эту версию опровергли. Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не нашла подтверждения. Тюрин попросил СМИ ответственно относится к сообщениям в соцсетях, чтобы не позволить злоумышленникам «манипулировать общественным мнением».
В четверг, 25 мая, жители Морозовска Ростовской области сообщили о работе ПВО в городе. Люди испугались громкого шума и хлопков, а также характерных следов в небе. На этот раз власти оперативно дали комментарий и успокоили местных жителей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что система ПВО сбила в Морозовске украинскую ракету. Что было ее целью, глава региона не уточнил, однако многие предположили, что ракета могла атаковать аэродром, расположенный неподалеку. Обломки ракеты упали в поле, ни о разрушениях, ни о жертвах информации не поступало.
Голубев заверил, что военные выполняют свою работу, а также призвал местных жителей не поддаваться панике.
Буквально накануне произошедшего губернатор Василий Голубев сообщил в интервью LIFE, что Ростовская область продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации. Он добавил, что регион не исключает вероятных угроз и провокаций со стороны Украины. Но вместе с этим безопасность находится на необходимом уровне.
«Для охраны порядка задействовали дополнительные силы. Вместе с этим в целях безопасности укрепили погранпереходы», — успокоил глава области.