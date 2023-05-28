Вечером о хлопках сообщили очевидцы на улице Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем. Люди рассказали, что после мощного звука в небе появился дым. Жители предположили, что сработала система ПВО. Однако в региональном правительстве эту версию опровергли. Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не нашла подтверждения. Тюрин попросил СМИ ответственно относится к сообщениям в соцсетях, чтобы не позволить злоумышленникам «манипулировать общественным мнением».