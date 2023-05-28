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МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 28 и 29 мая

28 мая 2023, 19:06
Фото: 1MI
МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение из-за ливня на 28 и 29 мая
В Ростовской области к концу суток 28 мая ожидается ливень и штормовой ветер, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В ведомстве предупредили о резком ухудшении метеорологических условий. В частности вечером 28 мая и до конца суток 29 мая местами в Ростовской области могут пройти сильные ливни в сочетании с грозой.

Скорость ветра может увеличиваться до 23 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такой штормовой ветер может оцениваться в 9 баллов и опасен обрушением плохо закрепленных конструкций и веток деревьев.

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Напомним, что в пятницу, 26 мая в Ростове-на-Дону выпал град размером с грецкий орех, который нанес разрушения нескольким домам и побил автомобили. А город из-за непогоды сковали 10-балльные пробки.

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