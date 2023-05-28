Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
В ведомстве предупредили о резком ухудшении метеорологических условий. В частности вечером 28 мая и до конца суток 29 мая местами в Ростовской области могут пройти сильные ливни в сочетании с грозой.
Скорость ветра может увеличиваться до 23 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, такой штормовой ветер может оцениваться в 9 баллов и опасен обрушением плохо закрепленных конструкций и веток деревьев.
Напомним, что в пятницу, 26 мая в Ростове-на-Дону выпал град размером с грецкий орех, который нанес разрушения нескольким домам и побил автомобили. А город из-за непогоды сковали 10-балльные пробки.