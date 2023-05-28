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Мишустин поблагодарил губернатора Ростовской области Голубева за безопасность

28 мая 2023, 09:28
Фото: Правительство Ростовской области
Василий Голубев
Правительство Российской Федерации выразило благодарность губернатору Ростовской области Василию Голубеву за заслуги в госбезопасности, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства страны об объявлении благодарности губернатору Ростовской области Василию Голубеву. В документе отмечаются «заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности». Однако конкретизировать их в распоряжении не стали.

Губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года
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Сам Голубев распоряжение об объявлении благодарности пока не комментировал.

Напомним, на днях ПВО сбила ракету в Морозовске Ростовской области. Она упала в полях недалеко от города. К счастью, жертв и возгораний удалось избежать. RostovGazeta подробно рассказала о других диверсиях и происшествиях в Ростовской области, связанных со спецоперацией в мае. Сам же губернатор Василий Голубев заявил, что регион живет в режиме ЧП.

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#Алина Заярная#Спецоперация#Новости#Ростовская область#Морозовск#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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