Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства страны об объявлении благодарности губернатору Ростовской области Василию Голубеву. В документе отмечаются «заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности». Однако конкретизировать их в распоряжении не стали.
Сам Голубев распоряжение об объявлении благодарности пока не комментировал.
Напомним, на днях ПВО сбила ракету в Морозовске Ростовской области. Она упала в полях недалеко от города. К счастью, жертв и возгораний удалось избежать. RostovGazeta подробно рассказала о других диверсиях и происшествиях в Ростовской области, связанных со спецоперацией в мае. Сам же губернатор Василий Голубев заявил, что регион живет в режиме ЧП.