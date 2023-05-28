Напомним, на днях ПВО сбила ракету в Морозовске Ростовской области. Она упала в полях недалеко от города. К счастью, жертв и возгораний удалось избежать. RostovGazeta подробно рассказала о других диверсиях и происшествиях в Ростовской области, связанных со спецоперацией в мае. Сам же губернатор Василий Голубев заявил, что регион живет в режиме ЧП.